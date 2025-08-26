نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغيطاني: الطباخ الشمسي ابتكار وطني يوفر الطاقة ويحمي البيئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حمدي الغيطاني، الباحث بمعهد البحوث الهندسية بالمركز القومي للبحوث، في تصريح خاص لموقع دوت الخليج، أن ابتكار الطباخ الشمسي يمثل نقلة نوعية في مواجهة تحديات الطاقة والبيئة داخل مصر، موضحًا أن الجهاز تم تصميمه وتصنيعه بالكامل من خامات محلية الصنع، وهو ما يعزز فرص إنتاجه بكميات كبيرة وبأسعار مناسبة لتلبية احتياجات فئات متعددة من المجتمع.

وقال الغيطاني إن الطباخ الشمسي يتمتع بعدة مزايا مهمة تجعله خيارًا عمليًا وفعالًا، أبرزها أنه سهل الاستخدام وآمن تمامًا على المستهلك، فضلًا عن كونه صديقًا للبيئة إذ لا ينتج عنه أي ملوثات خلال عملية الطهي، وهو ما يجعله متوافقًا مع السياسات الوطنية التي تستهدف تقليل الانبعاثات وتحقيق التنمية المستدامة. وأضاف أن الجهاز قادر على طهي نوعين من الطعام في الوقت نفسه، إلى جانب إمكانية استخدامه مرتين يوميًا، وهو ما يعزز من جدواه الاقتصادية ويوفر وقتًا وجهدًا كبيرين للمستخدمين.

وكشف الباحث بالمركز القومي للبحوث أن الطباخ الشمسي من المتوقع أن يسهم في تحقيق توفير اقتصادي ملحوظ يصل إلى 200 دولار لكل طباخ في فاتورة الاستيراد، بما يفتح المجال أمام تقليل الاعتماد على استيراد الأجهزة التقليدية التي تستهلك طاقة عالية. وأوضح أن هذا التوفير يكتسب أهمية مضاعفة في ظل الجهود التي تبذلها الدولة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البدائل الوطنية المبتكرة.

وأشار الغيطاني إلى أن الجهاز يمكن استخدامه في العديد من المواقع والظروف المختلفة، حيث يلبي احتياجات المناطق النائية والمعزولة التي تفتقر أحيانًا إلى مصادر الوقود، كما يمكن الاعتماد عليه داخل القرى السياحية ومعسكرات التخييم، وفي الوحدات المعزولة التابعة لقوات حرس الحدود والشرطة، بالإضافة إلى مناطق استصلاح الأراضي والمزارع والحقول الزراعية. وأوضح أنه يصلح كذلك للاستخدام داخل المنازل والفيلات والوحدات المحلية، مما يوسع دائرة المستفيدين منه على مستوى الأفراد والمؤسسات.

وأكد أن الجهات المستفيدة من هذا المشروع تشمل عدة وزارات ومؤسسات حيوية مثل: وزارة التنمية المحلية، وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وزارة الدفاع، وزارة الصناعة، إلى جانب شركات الاستثمار الزراعي، مشددًا على أن الابتكار يعكس توجه المركز القومي للبحوث نحو توظيف البحث العلمي في خدمة المجتمع وحل مشكلاته بشكل عملي وفعال.

واختتم الغيطاني تصريحه للفجر بالتأكيد على أن الطباخ الشمسي ليس مجرد جهاز منزلي، بل هو مشروع وطني استراتيجي يدعم توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي، وتبني تقنيات نظيفة تحافظ على البيئة، وتدعم في الوقت نفسه التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.