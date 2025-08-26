نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر من 28 أغسطس حتى 2 سبتمبر. اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات والمعاهد الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الفنون الجميلة (عمارة) القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، الفيوم، الشرقية، الدقهلية، السويس، الإسماعيلية، بورسعيد، شمال سيناء جامعة حلوان بالزمالك تخصصات معمارية فقط الإسكندرية، البحيرة، مطروح، الغربية، كفر الشيخ، دمياط جامعة الإسكندرية تخصصات معمارية المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، قنا، سوهاج، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر، جنوب سيناء، بني سويف جامعة المنيا تخصصات معمارية الفنون الجميلة (فنون) القاهرة، الجيزة، القليوبية، الفيوم، المنوفية، الإسماعيلية، بورسعيد، الشرقية، السويس، الدقهلية، شمال سيناء جامعة حلوان بالزمالك ترميم دقيق – ترميم معماري – ترميم آثار الإسكندرية، البحيرة، مطروح، دمياط، الغربية، كفر الشيخ جامعة الإسكندرية فنون بني سويف، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، جنوب سيناء جامعة المنيا فنون قنا، أسوان، البحر الأحمر، الأقصر جامعة الأقصر فنون الفنون التطبيقية القاهرة، الجيزة جامعة حلوان بالجيزة النسيج – الملابس الجاهزة – الزخرفي – ترميم آثار – التصوير والطباعة المنوفية، القليوبية، السويس، الشرقية، الإسماعيلية جامعة بنها تخصصات تطبيقية الدقهلية، دمياط، بورسعيد، شمال سيناء، جنوب سيناء جامعة دمياط تخصصات تطبيقية بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، سوهاج، قنا، البحر الأحمر، الأقصر، أسوان جامعة بني سويف تخصصات تطبيقية الغربية، كفر الشيخ، البحيرة، الإسكندرية، مطروح جامعة طنطا تخصصات تطبيقية