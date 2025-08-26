نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الإسكان يعلن القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح بمدن المجتمعات العمرانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر وزير الإسكان، شريف الشربيني، قرارًا بشأن تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني، لمراعاة ظروف المواطنين وتشجيعًا على البناء بترخيص رسمي.

وأوضح الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أن القرار تضمن تقديرًا للقيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يتوافق مع تصنيف تلك المدن وبمنظور يتناسب مع مستواها وطبيعتها.

تكاليف إنشاء المتر المسطح

وأوضحت مستشار وزارة الإسكان المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، نفيسة هاشم، أن المادة الأولى من القرار الوزاري تنص على أن تقدر القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، شاملًا أعمال سند جوانب الحفر والأساسات والهيكل والمباني وجميع أنواع التشطيبات الداخلية والخارجية.

وبحسب القرار، فإنه جرى تقدير القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والأعمال، بنحو 1400 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات القاهرة الكبرى ومحافظة الإسكندرية.

وكذلك 1000 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق باقي المحافظات، فيما عدا محافظات الوجه القبلي، و800 جنيه لمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الواقعة في نطاق محافظات الوجه القبلي.

سكن لكل المصريين 7

في سياق آخر، أعلنت وزارة الإسكان، مد فترة الحجز وشراء كراسة الشروط وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية ضمن الطرح الثاني من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين من محدودي ومتوسطي الدخل، لمدة أسبوعين إضافيين تنتهي الأحد الموافق 14 سبتمبر 2025.

وأوضح الشربيني، في بيان لوزارة الإسكان، اليوم، أن قرار المد جاء استجابة للطلبات الكثيرة الواردة من المواطنين الراغبين في التقديم، وذلك لإتاحة الفرصة كاملة أمام الجميع لحجز الوحدات السكنية الذين يرغبون في الحصول عليها ضمن المبادرة.