أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يتابع استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".. خارطة طريق جديدة للنمو والتشغيل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".

خارطة طريق للتنمية الاقتصادية

أكد رئيس الوزراء أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمثل خارطة طريق جديدة لمحاور التنمية خلال السنوات المقبلة، مشيرًا إلى أنها تهدف لتوحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات الحكومية، بما يجعلها منصة شاملة للوثائق والاستراتيجيات الاقتصادية المعتمدة.

وأوضح مدبولي أن هذه السردية تأتي امتدادًا لجهود الإصلاح الاقتصادي، وتسعى لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية، من أجل تحقيق معدلات نمو مستدامة وتوسيع قاعدة التشغيل.

محاور السردية الوطنية

أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن محاور السردية تشمل:

تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

جذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

دعم التنمية الصناعية والتجارة الخارجية.

رفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

تطوير التخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية.

وأضافت أن السردية تضمنت مستهدفات كمية واضحة تعكس نتائج الإصلاحات الهيكلية، مع التركيز على النمو الاقتصادي والتشغيل وتوطين الصناعة وزيادة الاستثمارات.

حوار مجتمعي وتشاركي

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن إطلاق "السردية الوطنية" سيتم عبر حوار مجتمعي شامل، من خلال عقد جلسات يديرها متخصصون، لمناقشة المحاور والأهداف مع مختلف الأطراف والاستماع للمقترحات والملاحظات، ليتم تضمينها في النسخة النهائية للسردية.