السفير حسام زكى: مصر وقطر يبذلان جهودا كبيرة لوقف نزيف الدم الفلسطينى

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 26 أغسطس 2025 09:36 مساءً - قال السفير حسام زكى، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، إن الموقف الخاص بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة أصبح عبثيا، وهناك طرفين عربيين مصر وقطر يبذلان جهدا كبيرا وجادة من أجل وقف نزيف الدم الفلسطينى، ولكن إسرائيل تتعامل مع الأمر باستخفاف ومراوغة وسوء نية.

وتسائل حسام زكى، خلال لقاء خاص على ببرنامج "كل الأبعاد" المذاع على قناة إكسترا نيوز، عما تقوم به إسرائيل داخل قطاع غزة قائلا:" على ماذا تفاوض وأنت ناوى وتعلن وتخطط وتضع جيشك فى بداية عملية إعادة احتلال الأرض الفلسطينية؟!

ولفت حسام زكى إلى أن عملية التفاوض على وقف إطلاق النار فى غزة أصبحت بفعل عدم الجدية الإسرائيلية، وبفعل التراجع الإسرائيلى عن كل الالتزامات السابقة، وللأسف أهل غزة وفلسطين يدفعون هذا الثمن الغالى من العدوان على القطاع.



