نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الري: التعاون بمؤتمر COP27 يعتبر محطة بارزة في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إلتقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، هيلينا تيبيل المديرة التنفيذية للمعهد الدولى للمياه بستكهولم SIWI.

وأشاد الدكتور سويلم بالتعاون القائم بين الوزارة والمعهد والذى يُعد شريك إستراتيجي للوزارة فى مجال إدارة الموارد المائية، وهو التعاون الوثيق اللى ظهر بوضوح في العديد من الأحداث الدولية الهامة مثل إسبوع القاهرة المياه، ومؤتمرات المناخ الماضية، حيث شكّل التعاون بين الجانبين خلال مؤتمر المناخ COP27 محطة بارزة في وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، وذلك بتنظيم "جناح المياه والمناخ" بالشراكة بين الجانبين.

وأكد سيادته على أهمية تعزيز التكامل بين فعاليات "الاسبوع العالمى للمياه" و"إسبوع القاهرة للمياه" بما يسهم فى توحيد الرؤى وتكامل الأنشطة بين هذين الحدثين الدوليين.

وأوضح الدكتور سويلم أنه سيتم عقد إسبوع القاهرة الثامن للمياه في الفترة (١٢ - ١٦) أكتوبر ٢٠٢٥ تحت شعار "حلول مبتكرة من أجل الصمود المناخي واستدامة المياه"، مع التركيز على أهمية وضع استراتيجيات استباقية تعزز أنظمة المياه وتدعم القدرة على التكيف مع تغير المناخ، من خلال المناقشات المرتقبة خلال الجلسات العامة والفنية، مشيرا إلى ان اسبوع القاهرة للعام الحالى سيتناول خمسة محاور ستسهم في تعزيز الفهم الشامل لإدارة المياه المستدامة في ظل التغير المناخي.

وأكد الدكتور سويلم حرص مصر على تقديم كافة اوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لضمان نجاح فترة رئاسة مصر لمرفق المياه الأفريقي والتى بدأت فى شهر ابريل ٢٠٢٥ ولمدة عامين عقب انتهاء رئاسة مصر لمجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو).

واستعرض الدكتور سويلم إجراءات الاعداد لعقد الإجتماع الخامس والعشرون لمجلس إدارة المرفق فى شهر نوفمبر ٢٠٢٥ فى مصر، لمناقشة استراتيجية مرفق المياه الأفريقي لما بعد عام ٢٠٢٥.

كما تم التأكيد على أهمية بدء إعداد الخطة السنوية لمرفق المياه الأفريقي لعام ٢٠٢٦، تمهيدا لمناقشتها خلال اجتماع مجلس إدارة المرفق فى نوفمبر المقبل، على أن تتضمن الخطة تمثيلًا متوازنًا للمشروعات من جميع أقاليم إفريقيا، وأن تغطي مجموعة واسعة من المجالات لتعظيم الأثر على مستوى القارة الإفريقية.

وأكد الدكتور سويلم على ضرورة تعزيز دور "مرفق المياه الأفريقي" في الفعاليات الدولية، لتعزيز الأمن المائي وتحقيق التنمية المستدامة في القارة الإفريقية، مؤكدا على ضرورة تعزيز التكامل بين جهود المرفق وقضايا التكيف المناخي والبحث العلمى والابتكارات الحديثة في مجال المياه، وتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين دول الجنوب – الجنوب (الدول الإفريقية).

كما أشار سيادته لأهمية تعزيز جهود توفير التمويلات من جانب الشركاء الدوليين والجهات المانحة لتنفيذ مشروعات للمياه بالدول الإفريقية، مع إستعداد مصر لتعبئة كافة الخبرات الفنية المصرية لدعم أعمال وأنشطة ومبادرات المرفق، خاصة مع قيام مصر بإطلاق آلية تمويلية بمخصصات قدرها ١٠٠ مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل الجنوبى.