استيراد 360 حيوان جديد.. نقلة نوعية بحديقة الحيوان بالجيزة للعودة إلى التصنيف الدولي

أحمد جودة - القاهرة - الاستعانة بالخبرات الدولية في الرعاية البيطرية

صرح مسؤولو حديقة الحيوان بالجيزة، أنه تم الاستعانة بأفضل الخبرات الدولية والمحلية في الرعاية البيطرية للحيوانات ضمن خطة التطوير، كما تم إنهاء إجراءات استيراد 360 حيوان جديد من الخارج، مع الالتزام بالمعايير الدولية في تطبيق القتل الرحيم للحالات المصابة بأمراض معدية لا يمكن شفاؤها.

اعتماد الاتحاد الإفريقي للمرحلة الأولى

وأشار المسؤولون إلى أن الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان اعتمد المرحلة الأولى من خطة تطوير الحديقة لإحداث نقلة نوعية شاملة، بما يعيد الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان.

كما يتم التعاون مع الخدمات البيطرية ومعهد صحة الحيوان لتقديم أعلى مستويات الرعاية الصحية والبيطرية للحيوانات.

التزام التحالف الوطني بالمعايير العالمية

وفي السياق ذاته، أكد التحالف الوطني لتطوير حديقتي الحيوان والأورمان التزامه الكامل بتطبيق أعلى المعايير الدولية في مجال الرعاية المنظرية للحيوانات، وذلك من خلال الاستعانة بخبرات محلية ودولية متخصصة، بما يضمن صحة الحيوانات وسلامتها وفقًا للبروتوكولات العالمية المعتمدة.

توضيحات بشأن تداولات إعلامية

وبشأن ما تم تداوله مؤخرًا حول التعامل مع بعض الحيوانات داخل حديقة الحيوان بالجيزة، أوضح التحالف – بقيادة شركة الإنتاج الحربي للمشروعات وشركة حدائق – أن الحالات التي تم استلامها كانت بناءً على تقارير فنية من الجهات المختصة:

بعض الحالات كانت قابلة للعلاج.

حالات أخرى مصابة بأمراض معدية لا يمكن شفاؤها.

وتم بناءً على ذلك تطبيق آليات القتل الرحيم المعترف بها عالميًا حفاظًا على باقي الحيوانات والعاملين والزوار.

إشراف ومتابعة دولية

وأكد التحالف أن جميع الإجراءات تتم وفق أحدث المعايير العالمية وبإشراف خبراء متخصصين، وهو ما أكده الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان بعد اعتماده للمرحلة الأولى من مشروع التطوير، حيث أرسل خطاب تهنئة لوزير الزراعة على نجاحها.

ومن جانبه، وجه وزير الزراعة الشكر لوزير الإنتاج الحربي، معلنًا بدء المرحلة الثانية التي تتضمن إنشاء بيوت جديدة للحيوانات تحت إشراف الاتحاد الإفريقي.

متابعة لجنة الخدمات البيطرية

وفي سياق متصل، استقبلت حديقة الحيوان لجنة من الخدمات البيطرية بوزارة الزراعة برئاسة الدكتور حامد الاقتصادي، رئيس الهيئة، حيث استمعت اللجنة إلى عرض شامل حول مشروع التطوير والإجراءات المتبعة في رعاية الحيوانات وتغذيتها.

كما تم التأكيد أن أي قرار بالتخلص من الحيوانات لا يتم إلا بعد موافقة الهيئة وإشرافها المباشر.

خطط مستقبلية واستيراد جديد

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على الإسراع في إنهاء إجراءات استيراد حيوانات جديدة من الخارج، بالإضافة إلى دعم حدائق الحيوان بالمحافظات بالحيوانات التابعة لوزارة الزراعة من فائض حديقة الجيزة.

وفي ختام الاجتماع، تم توجيه الشكر إلى وزير الزراعة ووزير الإنتاج الحربي وكافة الأجهزة المعنية على دعمهم لمشروع تطوير حديقتي الحيوان والأورمان.