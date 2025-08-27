نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية يتفقد فعاليات دورة التربية العسكرية رقم (٤٩) لطلاب الجامعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تفقد الدكتور السيد عبدالعظيم العجوز رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية فعاليات دورة التربية العسكرية رقم (٤٩) لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، حاضر بها العميد خالد لطفى محمد،بحضور الدكتور احمد الصاوى عميد الكلية، والأستاذ حافظ الحنفي منسق عام التربية العسكرية بالجامعة.

تضمنت فعاليات الدورة مجموعة متميزة من المحاضرات التثقيفية والأنشطة التدريبية والبدنية، التي تناولت موضوعات هامة منها:

الأمن القومي،حروب الجيل الرابع، شبكة الإنترنت ومخاطر مواقع التواصل الإجتماعى،دور القوات المسلحة فى التنمية الشاملة للدولة،الأهمية الإستراتيجية لسيناء،وغيرها.

ومن جانبه، اكد الدكتور السيد العجوز رئيس الجامعة،ان دورة التربية العسكرية تعد تجربة تعليمية شاملة تدمج بين التدريب البدني والمعرفة النظرية والمهارات العملية،يكتسب الطالب من خلالها مهارات قيادية وانضباطية تساهم في تطوير شخصياتهم وتعزيز شعورهم بالمسئولية تجاه وطنهم.

واضاف رئيس الجامعة ان دورات التربية العسكرية تهدف إلى تنمية روح الولاء والانتماء لدى شباب الجامعات المصرية، من خلال سلسلة من الندوات التوعوية، فضلًا عن توعية الطلاب وتعريفهم بدور القوات المسلحة في أعمال التنمية داخل الدولة، وتأهيل الطالب بدنيًا ونفسيًا، بالإضافة إلى تعريفهم بأهمية دراسة التاريخ العسكري، تنمية روح الفريق، واحترام الوقت.

وخلال الجولة، أشاد الدكتور العجوز بمستوى الانضباط الذي ظهر به الطلاب، وبالجهود المبذولة من القائمين على البرنامج التدريبي، مؤكدًا أن التربية العسكرية تعد ركيزة أساسية في بناء شخصية الطالب الجامعي، وتعزز وعيه الوطني وقدرته على مواجهة التحديات.

وأعرب الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للجهود التى بذلها المشرفون خلال فعاليات الدورة،مؤكدين استفادتهم الكبيرة فى تعزيز مهاراتهم الشخصية والإنضباطية.