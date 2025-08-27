نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة التعليم تحدد ضوابط اختيار معلمي الحصة ودورهم في أعمال الامتحانات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن ضوابط جديدة لاختيار المعلمين للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي الجديد، حيث تم إرسال خطاب رسمي إلى المديريات التعليمية يتضمن آليات اختيار المعلمين ودورهم داخل المدارس.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تشكيل لجنة في كل مدرسة برئاسة مدير المدرسة وعضوية وكيل المدرسة لشئون العاملين ومشرفي المواد الأساسية بكل مرحلة تعليمية، وتكون مهمتها تحديد الاحتياجات في التخصصات المختلفة بعد استكمال أنصبة المعلمين الأساسيين.

شروط وضوابط اختيار معلمي الحصة

أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل تربوي أو مؤهل عالٍ مناسب.

يتم المفاضلة بين المتقدمين وفق المؤهل العلمي والخبرة والتوزيع الجغرافي.

تعطى الأولوية لمن اجتازوا اختبارات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وينتظرون اختبارات الأكاديمية المهنية للمعلمين.

موافاة الإدارات التعليمية ببيانات المعلمين لإجراء الاستعلام الأمني قبل بدء العام الدراسي بوقت كاف.

يحق للجنة صرف النظر عن أي متقدم في حالة عدم الجدية أو ضعف الأداء.

متابعة وتدريب معلمي الحصة

شددت الوزارة على المتابعة الدورية لأداء معلمي الحصة من خلال إدارات المدارس، والتأكد من التزامهم بالحضور منذ بداية اليوم الدراسي وتنفيذ جميع المهام المكلفين بها.



كما أكدت على ضرورة عقد تدريب تخصصي لمعلمي الحصة قبل بدء العام الدراسي لرفع كفاءتهم المهنية.

دور معلمي الحصة في الامتحانات

أوضحت الوزارة أن معلمي الحصة يمكن الاستعانة بهم في أعمال الملاحظة بامتحانات صفوف النقل في مرحلة التعليم الأساسي، ويتم احتساب الجلسة الامتحانية الواحدة بقيمة مالية تعادل حصتين دراسيتين.

كما أجازت الاستعانة بالمعلمين في التخصصات النادرة للعمل بأكثر من مدرسة داخل نطاق الإدارة التعليمية، وخاصة في المدارس الرسمية والرسمية المتميزة للغات، وذلك بالتنسيق بين الإدارات.