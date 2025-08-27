نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد وسط أجواء العلمين الساحرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد أحد مطاعم مدينة العلمين الجديدة تواجد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في أجواء ودية تعكس عمق الروابط الأخوية التي تجمع بين القيادتين.

مدينة العلمين الجديدة.. وجهة رئاسية

جاء اللقاء وسط الأجواء الساحرة التي تتميز بها مدينة العلمين الجديدة، والتي أصبحت واحدة من أبرز الوجهات السياحية والاستثمارية على ساحل البحر المتوسط، بما يعكس صورة مصر الحديثة.

تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية

تأتي الزيارة في إطار استمرار التشاور والتنسيق المشترك بين مصر والإمارات حول القضايا الإقليمية والدولية، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.