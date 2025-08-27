أخبار طقس اليوم الأربعاء.. حر ورطوبة نهاراً وأجواء مائلة للحرارة ليلاً

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 10:28 صباحاً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء 27 أغسطس، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على ليلا وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد، أنه من المتوقع اليوم، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا من 8:4 صباحًا على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء.

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، واضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم، وسرعة الرياح من ( 50:30) كم / س وارتفاع الأمواج (2.5:1.5 ) متر.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب.

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 34 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح

العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج

العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.

الطقس فى قنا

العظمى 40 درجة.

الصغرى 27 درجة.

الطقس فى أسوان

العظمى 41 درجة.

الصغرى 29 درجة.