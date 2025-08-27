نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي ومحمد بن زايد يتناولان الإفطار على شاطئ البحر في مدينة العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في أجواء ودية يسودها الترابط الأخوي، تناول الرئيس عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الإفطار مساء أمس على شاطئ البحر بمدينة العلمين الجديدة، إحدى أبرز المدن السياحية الجديدة بالساحل الشمالي.

تعزيز العلاقات المصرية الإماراتية

ويأتي اللقاء في إطار العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مصر والإمارات، والتنسيق المستمر بين القيادتين في مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، بما يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

العلمين الجديدة.. وجهة القادة والزعماء

وتعد مدينة العلمين الجديدة من أبرز المدن الساحلية الحديثة التي تستضيف القمم واللقاءات بين قادة العالم، حيث جمعت خلال الأعوام الأخيرة العديد من الاجتماعات والفعاليات الرسمية وغير الرسمية.