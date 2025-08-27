الأرصاد: أجواء حارة على أغلب الأنحاء وفرص سقوط أمطار بهذه المناطق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:32 مساءً - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلي طقس حار رطب نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على ليلا وفى الصباح الباكر.

وكشف الدكتور محمود شاهين مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد ، أنه من المتوقع اليوم، شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من 8:4 صباحاً علي بعض الطرق المؤدية من والي شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة ووسط سيناء .

كما تظهر بعض السحب المنخفضة صباحاً على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، واضطراب الملاحة البحرية على بعض سواحل مطروح والعلمين والإسكندرية وبلطيم ، وسرعة الرياح من ( 50:30) كم / س وارتفاع الأمواج (2.5:1.5 ) متر.

ومتوقع اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية ، وفرص أمطار خفيفة قد تكون رعدية على حلايب .

وأوضحت هيئة الأرصاد درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو التالي:



الطقس فى القاهرة



العظمى 34 درجة.

الصغرى 24 درجة.

الطقس فى الإسكندرية



العظمى 31 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى مطروح



العظمى 30 درجة.

الصغرى 23 درجة.

الطقس فى سوهاج



العظمى 38 درجة.

الصغرى 25 درجة.



الطقس فى قنا



العظمى 40 درجة.

الصغرى 27 درجة.



الطقس فى أسوان



العظمى 41 درجة.

الصغرى 29 درجة.