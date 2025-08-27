خلال 24 ساعة.. ضبط (113) ألف مخالفة مرورية متنوعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 12:32 مساءً - واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية بكافة الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، وتمكنت خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط (113365) مخالفة مرورية متنوعة أبرزها :(السير بدون تراخيص - تجاوز السرعة المقررة- موقف عشوائى - التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة– مخالفة شروط التراخيص).. وفحص عدد (2332) سائق تبين إيجابية عدد (153) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم.

كما تواصل حملاتها المرورية والإنضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائرى الإقليمى، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط (1111) مخالفة مرورية متنوعة (مخالفة تحميل ركاب – شروط التراخيص - أمن ومتانة) ، وكذا فحص عدد (184) سائق تبين إيجابية عدد (13) حالة تعاطى مواد مخدرة منهم، وضبط عدد (14) محكوم عليهم بإجمالى (15) حكم ، كما تم التحفظ على (3) مركبات لمخالفتهم قوانين المرور.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.