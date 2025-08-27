ضبط أطراف واقعة مشاجرة بين بعض الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض بالشرقية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 01:27 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص أحدهم يحمل سلاح أبيض بالشرقية.





بالفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول (عامل" مصاب بجروح قطعية متفرقة") ، وطرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية ، وذلك لخلافات مالية بينهم ، قام على إثرها أحد أفراد الطرف الثانى بالتعدى على الأول بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته المشار إليها.

أمكن ضبط طرفى المشاجرة ، وبحوزة الطرف الثانى السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.