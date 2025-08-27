جامعة الدول العربية: استهداف الصحفيين الفلسطينيين جريمة مروعة تؤكد تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي طمس الحقائق الإنسانية المروعة في القطاع

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 02:23 مساءً - أدانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية استهداف الصحفيين الفلسطينيين في قطاع غزة، ووصفته بأنه جريمة مروعة تتطلب تحركا تضامنيا عاجلا على المستويين العربي والدولي.

وقال الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي - في بيان اليوم /الأربعاء/ - "إن قصف مجمع ناصر الطبي وما أسفر عنه من استشهاد عدد من طواقم الإغاثة والإسعاف والإعلاميين يمثل صدمة قوية للضمائر الحية ويؤكد تعمد سلطات الاحتلال الإسرائيلي طمس الحقائق الإنسانية المروعة في القطاع المحاصر حيث يعيش السكان أوضاعا مأساوية صنفتها الأمم المتحدة في نطاق المجاعة، في خرق صارخ للقانون الدولي الإنساني".

وأكد خطابي أن جامعة الدول العربية أدانت بشدة الصمت الدولي الذي لم يعد مقبولا، خاصة مع بلوغ عدد الضحايا من الصحفيين والإعلاميين 244 شهيدا، وهو رقم يفوق ما سجلته حروب كبرى في التاريخ المعاصر.

وشدد على أن هذه الجرائم تستوجب تحقيقا دوليا مستقلا وشفافا، ودعوة المنظمات المهنية وعلى رأسها الاتحاد الدولي للصحفيين للتحرك العاجل لحماية الإعلاميين الفلسطينيين، وتمكين الصحفيين الدوليين من دخول القطاع لتأدية عملهم.

وجدد خطابي، التأكيد على الحاجة إلى عمل تضامني ملموس مع الإعلام الفلسطيني وتفعيل الآليات القانونية لتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية المدنيين ولا سيما الاتفاقية الدولية لسلامة الصحفيين والمهنيين الإعلاميين.