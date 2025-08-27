نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يؤكد دعم مؤسسات الدولة والجيش اللبناني لتحقيق الاستقرار الوطني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الدكتور نواف سلام رئيس مجلس الوزراء اللبناني، في زيارته الرسمية الأولى إلى مصر منذ توليه رئاسة الحكومة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري وعدد من الوزراء، إلى جانب سفراء البلدين.

دعم مصر الكامل لاستقرار لبنان

صرح المستشار محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي رحّب برئيس الوزراء اللبناني، مشيدًا بالخطوات الإيجابية التي اتخذتها الحكومة اللبنانية مؤخرًا لإعادة انتظام مؤسسات الدولة وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية.

وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لجهود الدولة اللبنانية في استعادة الاستقرار والانطلاق في مسيرة التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، مشددًا على ضرورة مواصلة الحكومة اللبنانية العمل للحفاظ على سلامة لبنان الداخلية ووحدته الوطنية.

موقف مصر الثابت من القضايا اللبنانية

أكد الرئيس السيسي خلال اللقاء موقف مصر الثابت الداعم لسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى استمرار الاتصالات المصرية المكثفة مع الأطراف الإقليمية والدولية لتعزيز الاستقرار في لبنان.



كما شدد على أهمية دعم المجتمع الدولي لمؤسسات الدولة اللبنانية، وخاصة الجيش، لتمكينه من أداء مهامه الوطنية، إلى جانب ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من جنوب لبنان.

تقدير لبناني للدور المصري

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اللبناني الدكتور نواف سلام عن بالغ تقديره للرئيس السيسي، مثمنًا الدعم الكبير الذي تقدمه مصر للبنان وما يعكسه ذلك من عمق العلاقات التاريخية بين الشعبين.

كما استعرض أولويات حكومته للمرحلة المقبلة، والتي تشمل تعزيز التعاون العربي وخاصة مع مصر، مشيرًا إلى الجهود الجارية لعقد الدورة العاشرة للجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان في القاهرة خلال العام الجاري.

توافق في الرؤى حول القضايا الإقليمية

تناول اللقاء مستجدات الملفات الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على تطابق المواقف تجاه تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية إيجاد حلول سياسية وسلمية لأزمات المنطقة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها.

استمرار التشاور والتنسيق

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على مواصلة التشاور والتنسيق المصري اللبناني بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.