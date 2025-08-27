نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمدينة العلمين الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقش الاجتماع عددًا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية التي تأتي على رأس أولويات الحكومة في المرحلة الراهنة.

مؤتمر صحفي عقب الاجتماع

ومن المقرر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، يستعرض خلاله تفاصيل المناقشات وأبرز القرارات التي تم التوافق عليها، إضافة إلى استعراض خطط الحكومة المستقبلية في مختلف المجالات، بما في ذلك المشروعات القومية، الاستثمار، الخدمات العامة، والسياسات الاقتصادية.

العلمين الجديدة.. مركز للفعاليات الحكومية

اختيار مدينة العلمين الجديدة لعقد الاجتماع الأسبوعي يعكس حرص الدولة على إبراز دور المدن الجديدة كوجهة حضارية وإدارية متطورة، ومركز مهم لاحتضان الفعاليات الحكومية، بما يعزز مكانتها كأحد أبرز مشروعات التنمية العمرانية في مصر.