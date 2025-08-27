نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية تصنع ليلة من الفخر والإنجاز في تخرج أطباء المستقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد مجمع الفنون والثقافة حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الطب بجامعة حلوان، في ليلة صنعتها شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية بتنظيم متميز يعكس رؤيتها في تقديم تجربة غير تقليدية تليق بطلاب الجامعة.

جاء الحفل برعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، وبحضور الدكتور عماد أبو الدهب، الدكتور وليد السروجي نواب رئيس الجامعة والدكتورة رشا رفاعي عميد كلية الطب، وعدد من السادة عمداء الكليات وقيادات الجامعة، وبإشراف الدكتور أشرف رضا المدير التنفيذي لمجمع الفنون والثقافة، ليؤكد دور المجمع كمنصة تجمع بين عبق الفن ووقار العلم.

أما التنظيم فقد حمل بصمة خاصة من شركة جامعة حلوان لدعم الخدمات التعليمية، تحت إشراف الدكتور محمود حامد المدير التنفيذي للشركة، الذي أكد أن الشركة تسعى دائمًا إلى جعل كل فعالية جامعية تجربة متكاملة تبقى في ذاكرة الطلاب.

وأضاف: "غايتنا أن يعيش الطالب لحظات مميزة تعكس فخره بانتمائه لجامعة حلوان، وما شهدناه اليوم في حفل التخرج هو نموذج حقيقي لهذه الرؤية."

واختُتمت الأمسية على وقع التصفيق والبهجة التي غمرت القاعة، حيث ارتسمت على وجوه الخريجين وأسرهم ابتسامات الفخر والاعتزاز، لتبقى هذه الليلة شاهدًا على بداية رحلة جديدة نحو مستقبل مليء بالعطاء.