نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة الأوقاف تطلق برنامج «مولد الهدى» عالميًّا.. في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلقت وزارة الأوقاف خطة دعوية موسعة بعنوان: «مولد الهدى»، يتم تنفيذها على مدار الشهر الكريم بجميع المراكز الثقافية الإسلامية وموفديها حول العالم احتفالًا بشهر مولد سيدنا المصطفى محمد ﷺ، وإظهارًا للفرح والسرور بمولده الأشرف في شهر ربيع الأنور.

وفي هذا السياق، عُقد مجلس الشمائل المحمدية بمسجد حمزة التابع للمجلس الإسلامي الموزمبيقي، ألقاه فضيلة الشيخ فودة السيد فودة، موفد وزارة الأوقاف للعمل بالمجلس الإسلامي الموزمبيقي.

وقد شهد المجلس إقبالًا واسعًا من المصلين والمحبين، حيث تناول جانبًا من شمائل النبي الكريم ﷺ، في أجواء إيمانية تُحيي القلوب وتُشرق الأرواح بذكر الحبيب المصطفى ﷺ.

واختُتم المجلس بالتذكير بحديث النبي ﷺ: "إنَّ للَّهِ ملائِكةً سيَّاحينَ في الأرضِ يبلِّغوني عن أمَّتيَ السَّلامَ"، مؤكدًا أن هذه المجالس المباركة ستتواصل طوال شهر ربيع الأنور ضمن برنامج «مولد الهدى» الذي يجمع بين الدعوة والتثقيف وإحياء السيرة النبوية العطرة.