أبو الغيط: أخطر ما في الذكاء الإصطناعى هو استخدامه في الحروب وابتكار أنماط جديدة من السيطرة على الدول المتأخرة تكنولوجيًا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 03:32 مساءً - قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الذكاء الاصطناعي تحول إلى أداة رئيسية بيد الاقتصادات الكبرى لفرض هيمنتها على العالم، محذرًا من خطورة تأخر الدول العربية في هذا المجال.

وخلال كلمته في افتتاح المنتدى العربي الأول للذكاء الاصطناعي، الذي تنظمه الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة للجامعة بمدينة العلمين الجديدة يومي 27 و28 أغسطس الجاري، وصف أبوالغيط التطورات في هذا القطاع بأنها "متسارعة ومرعبة" في تأثيراتها المستقبلية.

وأشار إلى أن أخطر ما في هذه التقنيات هو استخدامها في الحروب وابتكار أنماط جديدة من السيطرة على الدول المتأخرة تكنولوجيًا، مؤكدًا أن الخطر يتضاعف إذا تُرك للذكاء الاصطناعي وضع وتنفيذ الخطط الأمنية بعيدًا عن الاعتبارات الإنسانية.

وشدد الأمين العام على أن مسؤولية الحكومات العربية تتمثل في تمكين الأجيال الجديدة من أدوات ومعارف الذكاء الاصطناعي، بما يحصّنهم من التبعية التكنولوجية، داعيًا إلى إيلاء اهتمام خاص بالطفل العربي لضمان عدم تخلفه عن ركب المستقبل.