نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة يتفقد تطوير قسم (5) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور حسام صلاح، عميد كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، أن إدارة الكلية تسعى بشكل مستمر إلى تطوير البنية التحتية لمستشفيات قصر العيني، بما يضمن راحة المرضى وتقديم خدمات تشخيصية وعلاجية متكاملة تليق بمكانة المستشفى العريق. جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها سيادته لمتابعة أعمال التطوير بقسم (5) الجناح الأيمن داخل المستشفى، والتي تأتي ضمن خطة شاملة لتحديث الأقسام الطبية.

ورافق الدكتور حسام صلاح في الجولة كل من الأستاذ الدكتور محمد هجرس، مستشار عميد الكلية لشؤون الحوكمة، والأستاذ الدكتور أحمد طلعت، نائب المدير التنفيذي والمستشار لعميد الكلية لشؤون المستشفيات، إلى جانب الدكتورة نهى شاهين، مدير مستشفى منيل قبلي. وهدفت الجولة إلى متابعة معدلات الإنجاز في مشروع تطوير القسم، والاطمئنان على سير الأعمال وفق الجدول الزمني المخطط لها.

ويشمل المشروع الحالي تطوير وحدة الفسيولوجيا العصبية، حيث يجري نقل بعض خدماتها إلى الدور الأول لتسهيل وصول المرضى وزيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق انسيابية أكبر في حركة الخدمة الطبية. كما يتضمن المشروع إنشاء وحدة متخصصة تحمل اسم وحدة قصر العيني للبحوث الإكلينيكية في الجناح الأيمن للقسم، والتي ستُخصص بالكامل لدعم الأبحاث الطبية التطبيقية.

وتُعد وحدة الفسيولوجيا العصبية من أهم الوحدات الطبية المتخصصة، حيث تختص بدراسة وفحص وظائف الجهاز العصبي وتشخيص الأمراض العصبية باستخدام تقنيات متقدمة، تشمل تخطيط كهربية الدماغ (EEG)، وتخطيط العضلات (EMG)، ودراسات التوصيل العصبي، بالإضافة إلى فحوصات الشبكية والعصب البصري، واختبارات النوم، إلى جانب جلسات التنبيه المغناطيسي. كما تقدم الوحدة خدماتها للحالات العصبية وذوي الاحتياجات الخاصة من خلال إعداد تقارير طبية معتمدة للكومسيون الطبي والمجالس الطبية ومكاتب التأهيل، فضلًا عن تقديم خدماتها مجانًا لمرضى المستشفيات الجامعية.

وتستقبل الوحدة حاليًا، التي تقع في الدور الثالث بالمستشفى، ما يزيد عن 65 حالة يوميًا، إلا أن محدودية المساحة المكونة من أربع غرف صغيرة واستراحة انتظار ضيقة دفعت إدارة المستشفى إلى تبني فكرة نقل بعض خدمات الوحدة إلى قسم (5)، لتوفير بيئة أكثر تنظيمًا تسهل وصول المرضى وتدعم سرعة التشخيص والعلاج. أما مشروع إنشاء وحدة قصر العيني للبحوث الإكلينيكية، فهو يُقام عند مدخل الجناح الأيمن للقسم، ويتضمن ثماني غرف مجهزة لخدمة الأبحاث الطبية المتطورة.

وفي ختام جولته، شدد الأستاذ الدكتور حسام صلاح على أن هذه المشروعات التطويرية تمثل خطوة جوهرية في مسيرة تحديث مستشفيات جامعة القاهرة، مشيرًا إلى التزام الكلية بتزويد المستشفيات الجامعية بأحدث الإمكانات التشخيصية والعلاجية، والحرص على راحة المرضى، والعمل الدائم على ترسيخ مكانة قصر العيني كمؤسسة طبية رائدة تقدم خدماتها على أعلى مستويات الجودة والكفاءة.