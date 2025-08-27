نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحكومة: "كلية العلوم" بجامعة الغردقة.. انطلاقة أكاديمية جديدة تدعم التخصصات وفرص التوظيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق مجلس الوزراء على تعديل مسمى "كلية علوم البحار والمصايد" بجامعة الغردقة ليصبح "كلية العلوم"، في خطوة استراتيجية تهدف إلى التوسع في التخصصات الأكاديمية وتعزيز فرص الخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي.

توسع في التخصصات الأكاديمية

المسمى الجديد "كلية العلوم" يتيح إضافة أقسام وتخصصات متنوعة لا تقتصر على علوم البحار والمصايد، بل تشمل الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات، البيولوجيا، الكيمياء الحيوية، الميكروبيولوجي، التكنولوجيا الحيوية، وجيولوجيا البترول والمياه، بما يتماشى مع النمط السائد في الجامعات المصرية والعالمية.

دعم البحث العلمي والتصنيف الدولي

التعديل يسهم في تعزيز التعاون البحثي والتكامل الأكاديمي، ويدعم التصنيف الأكاديمي والبحثي للجامعة، فضلًا عن فتح المجال لإنشاء حاضنات أعمال ومعامل بحثية تخدم قطاعات علمية وتطبيقية متعددة.

تعزيز فرص التوظيف للخريجين

المسمى الجديد يمنح خريجي الكلية مرونة أوسع في التقديم لوظائف مختلفة في مجالات التعليم، الصناعات الدوائية، التحاليل الطبية، الطاقة، البيئة، والتكنولوجيا، مما يضاعف من فرص توظيفهم ويواكب احتياجات سوق العمل المتجددة.

استجابة لمتطلبات التنمية في البحر الأحمر

يأتي القرار تماشيًا مع الطفرة التنموية التي تشهدها محافظة البحر الأحمر في مجالات التعدين، الطاقة، البيئة، والسياحة، ليكون للكلية الجديدة دور محوري في إعداد كوادر علمية متخصصة تدعم هذه المشروعات التنموية.