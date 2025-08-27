مجلس الوزراء: سيناء في قلب خطط الدولة.. مشروعات تنموية كبرى وتكريم للشهداء والمصابين

أحمد جودة - القاهرة - سيناء في قلب خطط الدولة.. مشروعات تنموية كبرى وتكريم للشهداء والمصابين

اطلع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على تقرير شامل للجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، متضمنًا أبرز الجهود والمشروعات القومية الجاري تنفيذها في شمال وجنوب سيناء، والتي تعكس التزام الدولة بتحقيق التنمية الشاملة وتوفير حياة كريمة للمواطنين.

مشروعات قومية في شمال وجنوب سيناء

التقرير تضمن إطلاق وتنفيذ عدد من المشروعات الاستراتيجية، أبرزها:

إنشاء خط السكة الحديد بئر العبد/ العريش/ طابا بطول 341 كم، كجزء من مشروع "قطار التنمية بسيناء".

إدراج مدينة شرم الشيخ كأول مدينة مصرية خضراء ضمن شبكة ICLEI العالمية للأطراف المستدامة.

افتتاح مشروعات ثقافية وخدمية بعدة مدن بشمال سيناء، بينها بيوت ثقافة، مكتبات، ومساجد.

الإعلان عن إنشاء أول مزرعة رياح في سيناء لدعم التحول نحو الطاقة المتجددة.

تكريم الشهداء والمصابين

وفي إطار اهتمام الدولة بتقدير تضحيات رجالها، وافق مجلس الوزراء على:

إضافة عدد من مصابي العمليات الإرهابية والأمنية إلى صندوق تكريم الشهداء والضحايا والمفقودين.

رفع نسبة العجز لأحد ضباط القوات المسلحة من 35% إلى 80% بناءً على قرار اللجنة القضائية العليا، بما يضمن له ولأسرته حقوقًا أكبر ورعاية أشمل.

رسالة إنسانية وتنموية

يجسد التقرير حرص الدولة على الجمع بين تحقيق التنمية الشاملة في سيناء عبر مشروعات قومية كبرى، وبين البعد الإنساني في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم، بما يعكس نهج الدولة في بناء سيناء قوية وآمنة وواعدة لأبنائها.