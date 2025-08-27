المصريين الأحرار: مصر لا تتخلى عن أبنائها فوق أى أرض وتحت أى سماء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 07:29 مساءً - ثمن النائب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار وعضو مجلس الشيوخ، الدور الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية ووزارة الخارجية وجميع أجهزة الدولة في الإفراج عن الشاب المصري أحمد عبد القادر "ميدو" في لندن، مؤكدًا أن ما جرى يعكس حقيقة أن مصر لا تتخلى عن أبنائها أبدًا، فوق أي أرض وتحت أى سماء.

وأضاف "خليل" في تصريح لـ"اليوم السابع" أن خروج ميدو الذي وقف أمام السفارة المصرية دفاعًا عنها، هي رسالة وطنية صادقة تؤكد بأن مصر تستطيع أن تحمي ابنائها، وجاءت استجابة الدولة المصرية للعمل من أجل إطلاق سراحه لتؤكد أن القيادة السياسية برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تبذل كل جهد وتدفع كل غالٍ ونفيس من أجل أبناء الوطن، حتى في ظل وجود تحديات.

وأشار رئيس حزب المصريين الأحرار إلى أن هذا الموقف يبعث لكل شباب مصر أن يكونوا فخورين ببلادهم التي تثبت يومًا بعد يوم أنها دولة قوية ذات كلمة مسموعة وسمعة راسخة في الخارج، وقادرة بكل أدواتها على حماية أبنائها وتحقيق مصالحها العليا.

ولفت "خليل" إلى أن مصر بقيادتها السياسية وأجهزتها المعنية لا تتوانى لحظة عن نصرة ودعم أبنائها في الداخل أو الخارج، وتبدل كل جهودها من أجل حمايتهم.