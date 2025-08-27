الحرية المصرى: التحرك السريع للإفراج عن ميدو يؤكد حرص مصر على حماية أبنائها بالخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 07:29 مساءً - ثمن حزب الحرية المصري، الجهود الكبيرة التي بذلتها وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية في لندن، والتي لم تتوقف حتى لحظة الإفراج عن المواطن المصري "ميدو"، مؤكدًا أن هذا التحرك السريع يعكس حرص الدولة المصرية على حماية أبنائها في الخارج، وصون كرامتهم باعتبارها خطًا أحمر لا يقبل المساس.

وأكد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن الموقف الأخير يجسد بوضوح السياسة الثابتة لمصر في التعامل مع مواطنيها في كل مكان، ويبعث برسالة طمأنة قوية إلى كل مصري بالخارج بأن بلاده لا تتخلى عنه، وأن القيادة السياسية تضع كرامة وأمن المواطن المصري في مقدمة أولوياتها.

وأضاف مهنى، أن ما جرى يؤكد حضور الدولة المصرية القوي على الساحة الدولية، ويعكس قدرتها على التحرك الفوري والفعال لحماية مصالح أبنائها، مشددًا على أن هذه الجهود تعكس ما تتمتع به مصر من مكانة راسخة وعلاقات متوازنة مع مختلف دول العالم.

وأكد مهنى على دعمه الكامل لكل خطوات الدولة ومؤسساتها المعنية، وفي مقدمتها وزارة الخارجية، في مساعيها الدؤوبة للحفاظ على حقوق المصريين بالخارج، وتوفير كل أوجه الرعاية لهم باعتبارهم جزءًا أصيلًا من قوة الوطن وامتداده الطبيعي.