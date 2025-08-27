أسباب استبعاد مهاجم ليفربول إيكيتيكى من قائمة فرنسا رغم تألقه

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 08:29 مساءً - كشف ديديه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أسباب قراره بعدم استدعاء هوجو إيكيتيكي، مهاجم ليفربول، إلى قائمة "الديوك" خلال التوقف الدولي المقبل، في إطار التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وعلى الرغم من البداية القوية لإيكيتيكي مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف بينها هدف في مباراة الدرع الخيرية، إلا أن ديشامب فضّل استبعاده من القائمة التي ستخوض مباراتي أوكرانيا في 5 سبتمبر وآيسلندا في 9 من الشهر ذاته.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضح المدرب الفرنسي موقفه قائلاً: نحن نتابع هوجو منذ فترة، سواء مع آينتراخت فرانكفورت أو الآن مع ليفربول. هو يقدم مستويات جيدة ويملك مؤهلات واضحة، لكن المنافسة على مراكز الهجوم شرسة، ولا يمكنني استدعاء جميع اللاعبين في نفس الوقت".

وأضاف ديشامب أن الباب لا يزال مفتوحاً أمام المهاجم الشاب للانضمام مستقبلاً، مؤكداً أنه يثق في قدراته لكنه يفضّل حالياً الاعتماد على عناصر أكثر خبرة خلال التصفيات.

وتضم قائمة فرنسا في خط الهجوم أسماء بارزة مثل كيليان مبابي، عثمان ديمبلي، ماركوس تورام، مايكل أوليس، إضافة إلى برادلي باركولا وريان شرقي، ما يعكس حجم المنافسة الكبيرة التي يواجهها إيكيتيكي لحجز مكان بين صفوف المنتخب.