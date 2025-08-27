نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شراكة كبرى بـ220 مليون دولار لمصنع الألواح والخلايا الشمسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس الوزراء في بيان صحفي أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شهد بمدينة العلمين الجديدة مراسم توقيع عقد حق انتفاع بالأرض لصالح مشروع “أتوم سولار مصر”، الذي يقوده أحمد أبو هشيمة ويُعد شراكة (مصرية – إماراتية – بحرينية – صينية) لإقامة مجمع صناعي متكامل في منطقة السخنة الصناعية التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، داخل نطاق المطور الصناعي (تيدا – مصر).

وأوضح البيان أن المشروع يقام على مساحة 200 ألف متر مربع، ويضم:

• مصنعًا لإنتاج الخلايا الشمسية بقدرة 2 جيجاوات.

• مصنعًا لإنتاج الألواح الشمسية بقدرة 2 جيجاوات.

• مصنعًا لأنظمة تخزين الطاقة بطاقة 1 جيجاوات/ساعة.

وأشار مجلس الوزراء إلى أن مراسم التوقيع تمت بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وقّع العقد كل من:

• السيد تساو خوي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة تيدا.

• المهندس علي الشمري، الرئيس التنفيذي لشركة Global South Utilities.

• أحمد أبو هشيمة، رئيس مجلس إدارة شركة “أيه اتش” للإدارة الصناعية ومؤسس “أتوم سولار مصر”.

وأوضح البيان أن المشروع سيتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات تشمل مرحلة الإنشاء والتشغيل التجريبي حتى التشغيل الكامل، باستثمارات تبلغ 220 مليون دولار (نحو 11 مليار جنيه مصري)، ومن المتوقع أن يوفر 841 فرصة عمل مباشرة.

كما سيتم تخصيص إنتاج مصنع الخلايا بالكامل للتصدير للأسواق العالمية التي تشهد فجوة متنامية في الاستيراد، بينما يُوجه إنتاج مصنع الوحدات لتلبية احتياجات السوق المصرية والأسواق الإقليمية في الشرق الأوسط وإفريقيا.

كما يستهدف المشروع زيادة نسبة المكون المحلي تدريجيًا عبر الاعتماد على مدخلات إنتاج مصرية مثل الألومنيوم والزجاج، بما يدعم الصناعة الوطنية ويقلل الاعتماد على الاستيراد.

وفيما يتعلق بهيكل الشراكة الاستثمارية، أوضح البيان أن المشروع يقوم على نموذج متوازن بمشاركة عدة أطراف:

• شركة JA Solar كممثل للجانب الصيني والمستثمر التقني.

• شركة “أيه اتش” للإدارة الصناعية ممثلة عن الجانب المصري.

• شركة Global South Utilities ممثلة عن الجانب الإماراتي.

• شركة Infinity Capital ممثلة عن الجانب البحريني.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي في البيان أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تمثل منصة متكاملة للاستثمار العالمي ومحورًا إقليميًا للاقتصاد الأخضر، بفضل موقعها الاستراتيجي على خطوط التجارة العالمية، وبنيتها التحتية المتطورة، وموانئها المؤهلة، إلى جانب المنظومة التشريعية والحوافز الاستثمارية الجاذبة.

وأشار إلى دعم القيادة السياسية لجهود الهيئة في استقطاب الاستثمارات النوعية، خاصة في الصناعات المتقدمة ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، بما يعزز مكانة مصر كمركز رئيسي للتصنيع والتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

من جانبه، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المشروع يمثل نقلة نوعية نحو توطين صناعة الطاقة الشمسية في مصر، ويجسد نجاح استراتيجية الهيئة في جذب الاستثمارات النوعية وبناء شراكات دولية تدعم الاقتصاد الأخضر.

كما يفتح المشروع آفاقًا لبناء سلاسل إمداد متكاملة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، ويعزز مكانة مصر كمنصة لتوطين الصناعات الخضراء، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأضاف جمال الدين أن المشروع لا يمثل فقط إضافة نوعية إلى محفظة استثمارات المنطقة الاقتصادية في مشروعات الطاقة المتجددة، بل يُعد خطوة عملية لنقل التكنولوجيا وتدريب كوادر محلية قادرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.

كما يسهم في خلق فرص مستقبلية للتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، التي تُعد من العناصر الجوهرية لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة المتجددة وضمان استدامتها.

واختتم البيان بالإشارة إلى أن شركة JA Solar، التي تشارك في المشروع، تأسست في مايو 2005، وأصبحت واحدة من أبرز الشركات العالمية في تصنيع منتجات الطاقة الشمسية عالية الكفاءة، ويمتد نشاطها لأكثر من 165 دولة، وصُنفت لعدة سنوات متتالية ضمن قائمة “فورتشن الصين لأفضل 500 شركة”، وأدرجت ضمن أفضل 500 شركة عالمية في مجال الطاقة الجديدة.