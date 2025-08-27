نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق مؤتمر الهيئة الوطنية حول جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات بعد قليل، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم بمقر الهيئة، وذلك لاطلاع الرأي العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين في الداخل في أول أيام التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات

وتواصل غرفة العمليات المركزية بالهيئة الوطنية للانتخابات متابعة سير عملية فتح مقرات الاقتراع أمام الناخبين المصريين بالداخل، يأتي ذلك في إطار عملية الاقتراع فى اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025، التي تُجرى مدار يومي الأربعاء والخميس، الموافقين 27 و28 أغسطس الجاري، عن دوائر محافظات: الغربية، والإسماعيلية، وبني سويف، والأقصر، والوادي الجديد.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات فى 12 أغسطس الجارى قرارها بإجراء الجولة الثانية والإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 2025، والتى يتنافس فيها 10 مرشحين على 5 مقاعد مخصصة لخمس دوائر بالنظام الفردى فى محافظات الغربية وبنى سويف والأقصر والإسماعيلية والوادى الجديد.

ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخبا، وتتم عملية التصويت داخل 1357 مقر انتخابي داخل المحافظات الخمسة.