ننشر نص الحركة القضائية العامة لقضاة مجلس الدولة 2025/ 2026.. بالأسماء

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:34 مساءً - حصلت "صوت الأمة" على النص الكامل للحركة القضائية الجديدة لمحاكم مجلس الدولة لعام 2025 / 2026، التي شملت تشكيل المجلس الخاص، والأمانة العامة لمجلس الدولة، وتوزيع القضاة على المحاكم الإدارية العليا، والمحاكم التاديبية، والمحاكم الإدارية، ومحاكم القضاء الإداري، ومحاكم هيئة المفوضين بالكامل.

وجاء نص الحركة العامة بالكامل كالتالي:

والتي أعلن المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة، اعتمادها رسميا في جلسته المنعقدة اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

تضمنت الحركة تشكيل المجلس الخاص كالتالي:

1. المستشار/ أسامة يوسف شلبي – رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة الإدارية العليا.

2. المستشار/ صفوت عامر عبد الرحمن الفقي – النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

3. المستشار الدكتور/ حسين عبد الله أمين حسين قايد – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس لشؤون المحاكم الإدارية والتأديبية.

4. المستشار/ عمر ضاحي عمر ضاحي – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري.

5. المستشار/ طارق محمد لطيف عبد العزيز – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة التفتيش الفني.

6. المستشار/ سيد عبد الله سلطان – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس هيئة مفوضي الدولة.

7. المستشار/ محمود إبراهيم محمد أبو الدهب – نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع.

وشملت الحركة إلحاق (105) قاضٍ بالمحكمة الإدارية العليا، و(1,239) قاضٍ بمحكمة القضاء الإداري، و(579) قاضٍ بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و(1,645) قاضٍ بهيئة مفوضي الدولة.