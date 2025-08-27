التحقيق فى وفاة "إسراء" عروس حلوان داخل مركز تجميل بالعجوزة بسبب خطأ طبى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:34 مساءً - تحقق النيابة العامة في الجيزة، في واقعة وفاة فتاة تدعى إسراء والمعروفة بعروس حلوان، بعد أن فارقت الحياة اليوم عقب تدهور حالتها الصحية، نتيجة مضاعفات أصيبت بها، لحصولها على حقن داخل مركز تجميل بالعجوزة.

وذكر أفراد أسرة الضحية، أنها توجهت لمركز تجميل بالعجوزة، استعدادا لحفل زفافها الذي كان مقرر عقده قريبا، وتم حقنها بعقار خاص بالتجميل، إلا أن حالتها الصحية تدهورت، وتم نقلها إلى المستشفى، ووضعها على جهاز التتفس، واضافوا أنها فارقت الحياة اليوم.

وذكر أفراد أسرتها أنه تم تحرير محضر بالواقعة، اتهموا فيه مسؤولي المركز بالإهمال، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.