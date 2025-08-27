الهيئة الوطنية: انتهاء أول أيام التصويت بجولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 27 أغسطس 2025 09:34 مساءً - أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة القاضي حازم بدوى، فى الساعة التاسعة مساء، انتهاء التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والتي تتم داخل 1367 مقر انتخابي فى المحافظات الخمسة التي تجرى بها الإعادة وهى الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادي الجديد والإسماعيلية.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن الهيئة لم ترصد أى معوقات أو مخالفات خلال اليوم الأول من التصويت في جولة الإعادة.

وبحلول الساعة التاسعة مساء سيتم غلق مقار اللجان الفرعية بعد بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ وباب اللجنة، وغلق فتحة الصناديق المستخدمة بالقفل البلاستيكى وإثبات رقمه فى محضر إجراءات اللجنة، وحفظ باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التى يراها رئيس اللجنة، وإثبات هذه الإجراءات فى المحضر المعد لذلك، لحين إعادة فتح اللجان غدا في اليوم الثانى والأخير من التصويت.

ويتنافس في الإعادة 10 مرشحين على 5 مقاعد، على أن تعلن النتيجة النهائية يوم 4 سبتمبر.

ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالى الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخبا.