عاجل- مدبولى: كل المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي: يوليو يسجل أعلى موارد دولارية في تاريخ مصر.. وكل المؤشرات تؤكد تحسن الاقتصاد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن جميع المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس تحسنًا واضحًا في أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الجهود الحكومية تسير بخطى ثابتة نحو تعزيز الاستقرار المالي والنقدي ودعم النمو المستدام.

أعلى موارد دولارية في يوليو

أوضح مدبولي أن شهر يوليو الماضي سجل أعلى مستوى للموارد الدولارية في تاريخ مصر، بإجمالي 8.5 مليار دولار، جاءت من مصادر حقيقية ومستدامة مثل الصادرات، السياحة، وتحويلات المصريين بالخارج، مؤكدًا أن تحويلات المصريين تجاوزت 3.6 مليار دولار في شهر واحد، في قفزة غير مسبوقة.

الاحتياطي النقدي والتضخم

وأشار رئيس الوزراء إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي ليصل إلى 49 مليار دولار، إلى جانب تراجع معدلات التضخم إلى 13.1%، وهو أدنى مستوى منذ سنوات، ما يعكس نجاح سياسات الدولة في ضبط الأسواق وتحقيق استقرار نسبي في الأسعار.

تراجع العجز التجاري

ولفت مدبولي إلى أن العجز في الميزان التجاري انخفض بنسبة 25% خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، ليصل إلى نحو 11 مليار دولار، بفضل التوسع في الصادرات وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

ثقة في المستقبل الاقتصادي

أكد رئيس الوزراء أن هذه المؤشرات الإيجابية تمثل رسالة ثقة للمستثمرين المحليين والدوليين، مشددًا على أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطتها لتحقيق رؤية اقتصادية متكاملة حتى عام 2030، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعزيز القطاعات الإنتاجية.