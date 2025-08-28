نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 7.5 مليار دولار.. مصر وقطر تبحثان تفعيل حزمة استثمارات مشتركة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، لقاءً ثنائيًا مع معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، بمدينة العلمين الجديدة، حيث ناقشا آليات بدء تفعيل حزمة من الاستثمارات القطرية المباشرة في مصر، بقيمة إجمالية تصل إلى 7.5 مليار دولار، يتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة.

دعم التنمية الاقتصادية المشتركة

تأتي هذه الخطوة لتعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية القطرية، وحرص الجانبين على تعزيز الشراكة الاقتصادية بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون الاستثماري الذي يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.