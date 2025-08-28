نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الوزراء القطري: تعميق العلاقات مع مصر تجسيدًا لرؤية قيادتي البلدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، عن شكره وامتنانه لمصر على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بمدينة العلمين الجديدة مع وزير الخارجية والهجرة المصري الدكتور بدر عبد العاطي.

لقاء ثنائي لتعزيز التعاون

أكد رئيس الوزراء القطري أنه سعد بلقاء رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء من الجانبين، مشيرًا إلى أن الزيارة تأتي في إطار أعمال الدورة السادسة للجنة العليا المشتركة بين مصر وقطر.

تجسيد لرؤية القيادتين

أوضح آل ثاني أن هذه الزيارة تعكس رؤية قيادتي البلدين، وفي مقدمتها رؤية سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، الهادفة إلى تعميق العلاقات الثنائية بين مصر وقطر، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويعزز التعاون في مختلف المجالات.

تطور ملحوظ في العلاقات

لفت رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري إلى أن العلاقات المصرية القطرية شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، مؤكدًا أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى قطر كانت بمثابة محطة مهمة في دفع العلاقات الثنائية نحو آفاق أوسع.