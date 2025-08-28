وزير الخارجية والهجرة: وقعنا عددا من الاتفاقيات مع الجانب القطرى فى عدة مجالات

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 03:40 مساءً - قال الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجة والهجرة، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى في ابريل الماضي أسهمت فى مزيد من تعميق وتعزيز العلاقات في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين الشقيقين.

وأضاف وزير الخارجية والهجرة، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطرى محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانى، أننا الان نقوم بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين فخامة الرئيس وسمو الامير وتوجيهاتهما السامية في هذا الشأن بالعمل على مزيد من الارتقاء بالعلاقات الثنائية في شتى المجالات ونقلها الى افاق ارحب.