وزير الخارجية: تهجير الفلسطينيين خط أحمر لن نسمح بحدوثه

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 03:40 مساءً - أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ضرورة الوقف الفوري لعملية القتل التي تتم فى قطاع غزة وإنفاذ المساعدات بشكل كامل وإطلاق سراح الأسرى، وعدد من أسرى الشعب الفلسطينى وصولا إلى وقف نهائي للحرب والعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية القطري: "الجهود المستمرة بين مصر وقطر لم تتوقف رغم التعنت الإسرائيلي وسوف نستمر فى الجهود والتواصل مع الأطراف الإقليمية والدولية لممارسة الضغط الكامل على الجانب الإسرائيلي والتوصل إلى صفقة"، مؤكدا على الرفض الكامل للتهجير لأنه يمثل القضاء على القضية الفلسطينية.