رئيس الوزراء القطرى: نواصل جهودنا مع مصر لوقف إطلاق النار فى غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 03:40 مساءً - قال رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، إن العلاقات الأخوية بين قطر ومصر تقوم على روابط متينة بين الشعبين وقيادتي البلدين.

وأضاف محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، خلال المؤتمر الصحفى الذى جمعه مع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطى بمدينة العلمين المصرية، أن الأسس والبنية الاقتصادية الجاري بناؤها بين الجانبين تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي، مشيرًا إلى أن حزمة الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في الدوحة بقيمة 7.5 مليار دولار ستشهد خلال الأسابيع المقبلة الانتهاء من بعض الاتفاقيات الخاصة بالمشروعات المتفق عليها.

وأكد رئيس الوزراء القطري، أن التبادل التجاري بين البلدين شهد تطورًا واضحًا، معربًا عن تطلع بلاده لمزيد من النمو في هذا المجال.

وأوضح رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، أن التعاون بين قطر ومصر لا يقتصر على الجانب الاقتصادي فقط، وإنما يشمل مجالات متعددة مثل الثقافة، الزراعة، التضامن الاجتماعي، والتأمينات الاجتماعية، لافتًا إلى توقيع مذكرات تفاهم جديدة تشكل خطوة مهمة لتنويع قاعدة التعاون بين البلدين.