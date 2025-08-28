نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس وزراء قطر: نعمل مع مصر لوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، استمرار بلاده في بذل الجهود المشتركة مع جمهورية مصر العربية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيدًا بالدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة المعنية في البلدين من أجل وقف ما وصفه بـ "الإبادة بحق الأشقاء في غزة".

انتقاد صمت المجتمع الدولي

وخلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة العلمين المصرية إلى جانب وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، وصف رئيس الوزراء القطري الوضع القائم في غزة بأنه "مؤسف ومخزٍ"، لافتًا إلى استمرار المأساة الإنسانية منذ أشهر دون أي تحرك جاد من المجتمع الدولي للضغط من أجل إنهاء الحرب.

تقدير للجهود العربية والإسلامية

وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن إلى تقدير الدوحة لكافة المساعي العربية والإسلامية الرامية لدعم المبادرات القطرية والمصرية في هذا الملف، مؤكدًا أن هذا التنسيق يعكس وحدة الموقف العربي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

شراكة مع الولايات المتحدة رغم عراقيل إسرائيل

وأوضح رئيس الوزراء القطري أن بلاده تعمل بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب مصر في محاولة للتوصل إلى أرضية مشتركة، لكنه شدد على أن هذه الجهود "اصطدمت بتجاهل الجانب الإسرائيلي"، على الرغم من المساعي المكثفة خلال الأيام الماضية للتوصل إلى اتفاق يشمل الإفراج عن الرهائن والمحتجزين وتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بما يمهد الطريق نحو إنهاء الحرب وإعادة الاستقرار إلى القطاع.