نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- مدبولي يتابع مع وزير البترول خطط الاستكشاف والرقابة على سوق المنتجات البترولية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال اللقاء، استعرض المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جهود الوزارة في إتاحة المنتجات البترولية وتعزيز استدامة الإمدادات لتلبية احتياجات القطاعات التنموية والاستهلاكية المختلفة.

خطط التوسع في البحث والاستكشاف

عرض الوزير خطط التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وجذب الشركات العالمية للاستثمار في قطاع البترول والغاز، مشيرًا إلى ما يشهده القطاع من تطورات في أنشطة الشركات العالمية العاملة في مصر.

نجاح بئر "شمال لوتس" بالصحراء الغربية

أشار الوزير إلى نجاح حفر البئر الاستكشافي "شمال لوتس" التابع لشركة عجيبة للبترول بالصحراء الغربية باستثمارات من شركة "إيني" الإيطالية، وهو ما يمهد لمزيد من التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وجذب الاستثمارات.

تعزيز الرقابة على منظومة التوزيع

استعرض وزير البترول جهود تعزيز الرقابة على منظومة تداول المنتجات البترولية بالسوق المحلية، من خلال أعمال اللجنة المركزية التابعة لهيئة البترول، والحملات الميدانية المكثفة التي تمت في أنحاء الجمهورية.

ضبط السوق وحماية حقوق المواطنين

أكد الوزير أن الهدف من الحملات الرقابية هو تحقيق الانضباط في منظومة توزيع وتداول المنتجات البترولية، والتصدي لأي تلاعب أو مخالفات، مع رفع كفاءة التشغيل وتحقيق أعلى معايير السلامة، بما يحافظ على المال العام ويصون حقوق المواطنين.