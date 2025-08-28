نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية: استجابات عاجلة لحالات صحية حرجة وإنقاذ أطفال حديثي الولادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مدبولي يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية: استجابات عاجلة لحالات صحية حرجة وإنقاذ أطفال حديثي الولادة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال استعراضه تقرير منظومة الشكاوى الحكومية، أن الحكومة تواصل جهودها المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتقديم الاستجابات العاجلة للحالات الإنسانية.

تعاون كامل بين الحكومة ووزارة الصحة

استعرض الدكتور طارق الرفاعي، مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للشكاوى ورضا المواطنين، نماذج استجابات تمت بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، المستشفيات الجامعية، وهيئة الإسعاف المصرية، لضمان سرعة التدخل الطبي وتوفير الرعاية اللازمة.

نماذج من الحالات المستجابه

طفل بمحافظة الغربية (15 عامًا) يعاني من تقوس بالعمود الفقري ضغط على الرئة وأعاق التنفس.

رضيع بمحافظة أسيوط بحاجة إلى محضن حكومي بعد مكوثه 3 أيام على تنفس صناعي دون وعي.

طفلان بمحافظة القاهرة مصابان بكيس سحائي أسفل الظهر ويحتاجان لتدخل جراحي عاجل.

حالة نادرة لرضيع بالواحات البحرية يعاني من اضطراب جلدي (الطفل الشمعي) ونُقل لمستشفى متخصص.

طفلة بمحافظة قنا تعاني من كيس سحائي مفتوح بالظهر ونُقلت لتلقي الرعاية اللازمة.

رضيع بمحافظة بني سويف مصاب بانسداد في المريء، نُقل لإجراء جراحة عاجلة.

سرعة التدخل وتوفير الرعاية الطبية

أوضح الرفاعي أن الجهود شملت توفير حضانات مجهزة، إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، والتنسيق لتوفير سيارات إسعاف لنقل الحالات من أماكن تواجدها إلى المستشفيات المتخصصة.

منظومة مستمرة لخدمة المواطنين

أكد التقرير أن الاستجابات تأتي ضمن عمل يومي متواصل لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، بالتنسيق مع وزارة الصحة وجميع الجهات المعنية، حرصًا على سرعة التدخل لإنقاذ الحالات الحرجة والارتقاء بالخدمات الصحية على مستوى الجمهورية.