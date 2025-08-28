نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الغربية ورئيس هيئة الأوقاف يبحثان سبل التعاون لاستثمار الأراضي الوقفية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استقبل اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، بمكتبه بديوان عام المحافظة، الدكتور خالد الطيب، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، على رأس وفد من قيادات الهيئة، لبحث سبل التعاون المشترك لتعظيم الاستفادة من الأراضي الوقفية غير المستغلة، واستثمارها في مشروعات سكنية وخدمية وتنموية تحقق الصالح العام وتلبي احتياجات أبناء المحافظة، وذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بتعظيم الاستفادة من أصول الوقف وتوظيفها بما يخدم خطط الدولة في التنمية المستدامة.

وأكد محافظ الغربية أن الدولة تولي أهمية كبيرة لملف استغلال الأصول والأراضي بما يحقق الاستخدام الأمثل لها في خدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن التعاون مع هيئة الأوقاف يمثل نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة لدعم خطط التنمية العمرانية والتوسع في إقامة وحدات سكنية حديثة ومشروعات خدمية متكاملة، تُسهم في تحسين جودة الحياة وتوفير فرص العمل للشباب.

ومن جانبه، أوضح الدكتور خالد الطيب أن هيئة الأوقاف تضع على رأس أولوياتها تعظيم العائد التنموي من أصولها وأراضيها بما يتماشى مع خطط الدولة في التنمية المستدامة، مؤكدًا أن محافظة الغربية بما تملكه من مقومات اقتصادية وبشرية تمثل مجالًا واعدًا لإقامة مشروعات نوعية تخدم المواطن مباشرة وتلبي احتياجاته.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أن التعاون بين محافظة الغربية وهيئة الأوقاف سيكون خطوة مهمة نحو تنفيذ مشروعات إسكانية وخدمية متكاملة، تؤكد اهتمام الدولة بتحسين مستوى معيشة المواطنين بما يليق بمكانة الغربية كعروس الدلتا.