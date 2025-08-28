وزير الخارجية: الفترة الأخيرة شهدت نقلة كبيرة فى العلاقات التجارية مع قطر

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 أغسطس 2025 07:32 مساءً -

وأضاف "عبد العاطي"، فى لقاء مع أميرة قمر مراسلة قناة "إكسترا نيوز"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن العلاقات السياسية بين مصر وقطر متميزة للغاية، وهناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسى والشيخ تميم بن حمد آل الثانى أمير دولة قطر جرى الإعلان عنها خلال زيارة الرئيس السيسى إلى الدوحة فى إبريل الماضى بالعمل على إعطاء دفعة كبيرة للعلاقات فى مجال التجارة والاستثمار ومجال الاقتصاد بشكل عام.

وتابع، أنّه جرى العمل على تجسيد هذه التوجيهات، مشيرًا، إلى أن الفترة الأخيرة شهدت نقلة كبيرة فى العلاقات التجارية مع قطر، وزيادة فى الميزان التجارية أكثر من 54% فى العام الأخير مقارنة بالعام الأسبق.