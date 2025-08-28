نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وكالة الفضاء المصرية تختتم فعاليات التدريب الإفريقي الكيني المصري تأكيدًا على ريادة التعاون المشترك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت وكالة الفضاء المصرية اليوم 28 أغسطس 2025 فعاليات البرنامج التدريبي الإفريقي الكيني المصري، الذي امتد على مدار ثلاثة أشهر بمقر الوكالة، وتضمن التدريب العملي على مجموعة القدرة الكهربائية للأقمار الصناعية داخل معامل الوكالة، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الجانبين، وبما يعكس عمق الشراكة المصرية الإفريقية في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وفي كلمته بهذه المناسبة، أعرب السيد الدكتور مهندس ماجد إسماعيل الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية عن اعتزازه بالتعاون المثمر بين مصر وكينيا في هذا المجال الحيوي، مؤكدًا أن الوكالة تضع نصب أعينها بناء كوادر إفريقية متخصصة قادرة على الإسهام بفعالية في مشروعات الفضاء والتنمية. كما تقدم بخالص تمنياته بمزيد من التقدم والنجاح للمشاركين، مؤكدًا على أن هذه الخطوة ليست سوى بداية لمسارات أوسع من التعاون الإفريقي المشترك.

ويأتي هذا التدريب كخطوة محورية ضمن مشروع القمر الإفريقي للتنمية المستدامة، الذي تتبناه مصر انطلاقًا من دورها الداعم لتوجهات القارة نحو تعزيز قدراتها الفضائية وتسخيرها لخدمة أهداف التنمية في إفريقيا.

ويجسد هذا التدريب رمزًا للتكامل الإفريقي تحت مظلة مشروع القمر الإفريقي للتنمية، بما يعزز من المكانة الريادية لمصر كداعم رئيسي للابتكار والتكنولوجيا من أجل مستقبل أفضل للقارة.