نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالأرقام تفاصيل كثافات الناخبين أمام لجان جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن القاضى أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة قامت برصد كثافات عالية جدا أمام العديد من اللجان على مدار أمس واليوم، ومنها لجان بالغربية ولجنتين فى طنطا و5 فى زفتى و8 فى السنطا، و17 لجنة فى الداخلة بالوادى الجديد و17 لجنة فى القرنة بالأقصر ولجنة بمركز ناصر.



إغلاق اللجان في جولة الإعادة بانتخابات الشيوخ

وقال القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة تلقت شكوتين من مرشحين، الأولى تتعلق شكوى مرشح من وجود تعطيل لقيام أنصاره بالتصويت له وأن الهيئة تواصلت مع رئيس اللجنة الفرعية محل الشكوى وتبين عدم صحة الشكوى وأن الناخبين يقومون بالتصويت بشكل سهل وميسر دون تعطيل، وتواصلت الهيئة مع رئيس اللجنة العامة محل الشكوى وقام بالنزول للجنة الفرعية وتبين تمكن جميع الناخبين من التصويت وعدم صحة الشكوى، وهو ما أكده رئيس لجنة المتابعة فى المحافظة.

أما الشكوى الثانية لمرشح اخر تضمنت وجود توجيه الناخبين للتصويت فى بطاقات الاقتراع لصالح مرشح منافس فى إحدى اللجان وتبين عدم صحة الشكوى وأن لا يوجد أى توجيه الناخبين وبالعكس الجميع يصوت دون تأثير.

أعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، بدء أعمال الفرز وللحصر العددى للأصوات داخل اللجان الفرعية بعد انتهاء التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بجولة الإعادة التى تمت فى محافظات الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادى الجديد والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار التصويت فى بعض اللجان التى تشهد كثافات عالية من الناخبين حتى بعد الساعة التاسعة مساء.

وأضاف بندارى خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة الوطنية للانتخابات إن اللجان الفرعية فى دوائر جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ والبالغ عددها 1367 لجنة فرعية على مستوى 5 محافظات، انتهت من أعمال التصويت ولم يتبقى سوى عدد قليل من اللجان المستمرة بعد التاسعة مساء، ومنها لجنة 49 فى القرنة بالأقصر و4 لجان فى بنى سويف.

بدء فرز نتائج جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ

وانتهى منذ قليل المؤتمر الصحفى الذى يعقده القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات بمقر الهيئة، لاطلاع الرأى العام على مجريات العملية الانتخابية للمصريين فى الداخل فى اليوم الأخير من التصويت بجولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ 2025.

وأعلن القاضى أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، فى المؤتمر الصحفى، عن انتهاء التصويت فى تمام الساعة التاسعة مساء اليوم بجولة الإعادة التى تمت فى محافظات الغربية وبنى يوسف والأقصر والوادى الجديد والإسماعيلية، مشيرا إلى استمرار التصويت فى بعض اللجان التى تشهد كثافات عالية من الناخبين حتى بعد الساعة التاسعة مساء.

وأكد القاضى أحمد بندارى، أن اليوم الثانى والأخير من التصويت فى جولة الاعادة بانتخابات مجلس الشيوخ، شهد إقبالا كثيفا من الناخبين الذين اصطفوا أمام اللجان منذ التاسعة صباحا، فيما وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع القضاة المشرفين على الانتخابات بضرورة تمكين أخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابى من التصويت حتى بعد الساعة التاسعة مساء، كما دفعت الهيئة الوطنية بعدد من الموظفين الاحتياطيين لمساعدة رؤساء اللجان الفرعية التى شهدت زحاما بتخفيف التكدس، ومد اللجان ببطاقات اقتراع جديدة نظرا لنفاذ بعضها.

أعداد المرشحين في الجولة الثانية من الانتخابات

وأشارت الهيئة إلى أنه عقب انتهاء التصويت بدأت عملية الفرز داخل اللجان الفرعية وارسال الحصر الخاص بها إلى اللجان العامة التى راجعت وقامت باعداد محاضر الفرز والحصر العددى للأصوات.

وتنافس فى جولة الإعادة فى انتخابات مجلس الشيوخ 10 مرشحين على 5 مقاعد، ويحق لنحو 7821517 مليون ناخب التصويت فى جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ موزعين كالتالي: إجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالغربية 3631916 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات ببنى سويف 2080140 مليون ناخب، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالأقصر 915863 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالإسماعيلية 999248 ألف ناخبا، وإجمالي الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات بالوادى الجديد 194350 ألف ناخب.