وزير الخارجية: مصر تعمل على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 11:16 صباحاً - أكد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي ، أن مصر تعمل باستمرار من أجل خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، خاصة في ضوء ما تشهده المنطقة من أزمات كثيرة للغاية وفي قلبها القضية الفلسطينية.

وقال عبدالعاطي - في تصريحات خاصة لقناة "النيل للأخبار"، اليوم الجمعة، إن مصر تعمل على تخفيف ما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بسبب الممارسات اللاإنسانية التي تقوم بها إسرائيل من أعمال الإبادة الجماعية والمجاعة الممنهجة التي تنفذها على ارض الواقع في القطاع فضلا عن الاقتحامات اليومية للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية" .