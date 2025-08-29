نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير السياحة والآثار يشارك في حفل تخرج الدفعة الثانية من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في حفل تخرج الدفعة الثانية لطلبة البكالوريوس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بفرع الجامعة بمدينة العلمين الجديدة والذي تم تحت رعاية الدكتور/ أحمد أبو الغيط أمين عام جامعة الدول العربية حيث تعتبر هذه الأكاديمية إحدى منظمات جامعة الدول العربية المتخصصة، وذلك بحضور علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نائبًا عن دولة رئيس مجلس الوزراء، والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية، والدكتور عبد السلام حميد وزير النقل اليمنى، واللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية، واللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، وعدد من قيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس وأسر الخريجين.

وخلال الحفل حرص وزير السياحة والآثار على إلقاء كلمة قصيرة، وجه خلالها الشكر إلى السادة الحضور، ورئيس الأكاديمية وفريق عمله على ما بذلوه من جهود مثمرة للوصول إلى هذه اللحظة المضيئة.

وأكد على أن أعظم إنجاز يمكن أن يحققه أي قائد هو بناء فريق عمل قوي ومتماسك، مشيرًا إلى أن هذه الروح الجماعية هي أساس النجاح الحقيقي.

كما وجه السيد الوزير التهنئة لأبناءه من خريجي الدفعة الثانية، معربًا عن فخره بإنجازهم، ومؤكدًا أنهم مقبلون على مرحلة جديدة من حياتهم مليئة بالتحديات التي تحمل في طياتها الصعوبات والفرص معًا. وأوصاهم بأن يحرصوا دائمًا على العمل فيما يحبونه، لأن النتائج الإيجابية الحقيقية لا تتحقق إلا حين يقترن العمل بالشغف، لافتًا إلى أهمية الالتزام بالقيم والمبادئ الأصيلة التي تحمي الإنسان وتدعمه في مسيرته، والاستمرار في تطوير الذات والتعلم المستمر.

وخلال كلمته، أكد السيد وزير السياحة والآثار، أن النجاح ليس محطة وصول وإنما رحلة مستمرة من التطوير والسعي الدائم نحو الأفضل، داعيًا الخريجين إلى أن يسأل كلٌّ منهم نفسه يوميًا: كيف أكون أفضل مما كنت عليه أمس ؟

وأضاف أن الاستمرار في التقدّم وعدم التوقف عن التعلم والتطوير الذاتي هو الطريق الصحيح نحو تحقيق التميز، مشددًا على أن مصر ستظل جميلة بأبنائها المخلصين وبعقولهم وطاقاتهم الخلاقة.

كما أوصى السيد شريف فتحي، الخريجين بالتشبث بعاداتنا الجميلة وقيمنا الأصيلة التي تمثل الزاد الحقيقي لمواجهة تحديات المستقبل، معربًا عن تمنياته لهم بالتوفيق والنجاح، وأن يراهم دائمًا في مواقع قيادية ومؤثرة ترفع اسم مصر عاليًا.

وخلال حفل التخرج، شارك السيد وزير السياحة والآثار في تسليم شهادات التقدير للخريجين.

كما تم عرض فيلم حملة "احنا مصر" والتي أطلقتها وزارة السياحة والآثار مؤخرًا لإبراز القيم والسلوكيات الإيجابية للشعب المصري ولا سيما في تعامله مع السائحين، والتأكيد على الدور الحيوي الذي تمثله السياحة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيز صورة مصر كوجهة سياحية رائدة عالميًا.

IMG-20250829-WA0010