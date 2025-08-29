نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تسير القطار التاسع للسودانيين وعلى متنه 940 مواطنًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سيرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الجمعة 29 أغسطس 2025، القطار التاسع ضمن مبادرة العودة الطوعية للمواطنين السودانيين إلى وطنهم.

وانطلق القطار رقم (1940) من الرصيف رقم 8 بمحطة مصر برمسيس في تمام الساعة 11 صباحًا متجهًا إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه 940 من الأشقاء السودانيين.

وقد أعرب الركاب عن خالص تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على دعمه لوحدة السودان واستقراره، مشيدين بالجهود التي بذلتها أجهزة الدولة المصرية لتأمين رحلتهم وتوفير كافة سبل الرعاية والتنظيم، بما يعكس عمق روابط الأخوة بين الشعبين المصري والسوداني.

وبتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، حرصت الهيئة على توفير جميع الخدمات الأساسية اللازمة لضمان رحلة آمنة وكريمة.

وبهذا القطار، يصل إجمالي من تم نقلهم عبر المبادرة إلى نحو 8608 مواطنين سودانيين، بمتوسط 940 راكبًا في كل رحلة.

ومن المقرر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في الساعة 11:10 مساءً اليوم الجمعة، حيث تستكمل الجهات المختصة إجراءات سفر الركاب إلى السودان.

كما سيعود القطار نفسه برقم (1945) من أسوان إلى القاهرة لخدمة جمهور الركاب مساء السبت 30 أغسطس 2025 في تمام الساعة 8:30، على أن يصل إلى محطة مصر صباح الأحد 31 أغسطس في الساعة 9:25.

وتجدد الهيئة القومية لسكك حديد مصر تأكيدها استمرار تقديم التسهيلات والدعم الكامل للأشقاء السودانيين، في تجسيد للروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين.