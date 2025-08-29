انطلاق القطار التاسع وعلى متنه 940 شخصا للعودة الطوعية للأشقاء السودانيين

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 06:35 مساءً - شغلت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، القطار التاسع ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين إلى بلادهم وذلك اليوم الجمعة الموافق 29 أغسطس 2025، في إطار حرص جمهورية مصر العربية على دعم ومساندة الاشقاء من ابناء دولة السودان الشقيقة.

وانطلقت الرحلة من الرصيف رقم 8 بمحطة مصر برمسيس القطار رقم (1940) في تمام الساعة 11:00 صباحاً، متجهاً إلى محطة السد العالي بأسوان، وعلى متنه 940 شخصا من الأسر السودانية الذين عبروا عن مشاعر التقدير والاعتزاز لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الداعمة لوحدة واستقرار السودان، مشيدين بدور أجهزة الدولة المصرية التي وفرت لهم سبل الرعاية والاهتمام والتنظيم المتميز لهذه الرحلات، بصورة تعكس اصالة الشعب المصري وعمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين الشقيقين.

وبتوجيهات من الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل قامت الهيئة بتوفير بكافة الوسائل والخدمات الأساسية لتقديم الدعم اللازم للركاب وضمان رحله سفر كريمة ولائقة، وبهذا القطار تكون الهيئة قد نقلت حوالي 8608 مواطنين سودانيين عبر تسع رحلات ضمن مبادرة العودة الطوعية للأشقاء السودانيين حتى الآن، بمتوسط 940 راكباً لكل رحلة، هذا ومن المنتظر أن يصل القطار إلى محطة السد العالي بأسوان في حوالي الساعة 11:10 مساء اليوم الجمعة، حيث ستتولى الجهات المختصة استكمال إجراءات سفر الركاب إلى السودان.

ومن المقرر أن يعود القطار ذاته برقم (1945) من أسوان إلى القاهرة لخدمة جمهور الركاب يوم السبت 30 أغسطس 2025 في الساعة 8:30 مساءً، ليصل إلى محطة مصر في الساعة 9:25 صباح الأحد 31 أغسطس 2025.

وتؤكد الهيئة القومية لسكك حديد مصر استمرارها في توفير كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين السودانيين المسافرين عبر المبادرة التي تعكس الروابط التاريخية والإنسانية الاصيلة بين مصر وجمهورية السودان الشقيقة.