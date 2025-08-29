فتح باب الحجز غدا لـ1380 شقة للمصريين بالخارج ضمن مبادرة "بيتك فى مصر"

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 29 أغسطس 2025 06:35 مساءً - يفتتح غدًا السبت، باب التسجيل بالطرح الأول بالمرحلة الثانية لمبادرة "بيتك في مصر" للمصريين بالخارج، بالتعاون مع وزارة الخارجية والهجرة وشئون والمصريين بالخارج، ويتضمن 1380 وحدة سكنية، وتنتهي في 4 سبتمبر المقبل، على أن يبدأ فتح باب اختيار الوحدات في 20 إلى 25 سبتمبر المقبل.

3000 وحدة جديدة في المرحلة الثانية لمبادرة بيتك في مصر

قالت وزارة الإسكان، إن المرحلة الثانية من مبادرة "بيتك في مصر" تتضمن طرح نحو 3000 وحدة سكنية وتجارية وإدارية مقسمة على 3 طروحات، حيث يشمل الطرح الأول وحدات إسكان "متوسط وفاخر" في كل من: مشروع "ديارنا" بمدن (القاهرة الجديدة - العلمين الجديدة – المنيا الجديدة – أسيوط الجديدة – سوهاج الجديدة – دمياط الجديدة – 15 مايو – قنا الجديدة) و"سكن مصر" بمدن (العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة – أكتوبر الجديدة)، و"دار بمصر" بمدينتي (بدر – برج العرب الجديدة)، و"جنة" بمدينتي (المنصورة الجديدة – دمياط الجديدة) و"فالي تاورز" في مدينة حدائق أكتوبر، و"فالي تاورز ايست" في مدينة العبور الجديدة.

المصريين بالخارج يحصلون على خصومات حتى 7%

وأشارت الوزارة، إلى أن المبادرة تتيح تسهيلات في السداد والأسعار، حيث تصل مدة السداد إلى 10 سنوات ونسب خصم تصل إلى 7% من إجمالي ثمن الوحدة، وجدية حجز 5 آلاف دولار لكل وحدة، وذلك استجابةً لمطالب المصريين في الخارج، والتي تلقاها المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان خلال مشاركته بالنسخة السادسة لمؤتمر المصريين بالخارج، الذي نظمته وزارة الخارجية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون وتضافر الجهود لتنفيذ تكليفات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوفير أفضل مستويات الرعاية للمصريين بالخارج، وتقديم مزيد من التيسيرات والمزايا لهم، وتعزيز ارتباطهم بالوطن ودعم مشاركتهم في جهود التنمية الشاملة.

التقديم ودفع جدية الحجز إلكترونيًا

وأضافت الوزارة أن التسجيل ودفع جدية الحجز والاطلاع على مختلف تفاصيل كراسة الشروط واختيار الوحدات وكذلك الاطلاع على كافة نماذج الوحدات المطروحة بتقنية 360 وذلك من خلال الموقع الالكتروني للمبادرة عبر الرابط،